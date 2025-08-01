Капитальный ремонт моста завершили досрочно в Шушарах

Сегодня, 1 августа, в Шушарах досрочно завершили капитальный ремонт через безымянный ручей. Обновленную переправу оборудовали пешеходной зоной и двумя полосами, а вместо устаревшей балочной двухпролетной конструкции установили П-образную раму с фундаментом из монолитного железобетона на свайном основании. Это во много повысило прочность сооружения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.