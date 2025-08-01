Капитальный ремонт моста завершили досрочно в Шушарах

Сегодня, 1 августа, в Шушарах досрочно завершили капитальный ремонт через безымянный ручей. Обновленную переправу оборудовали пешеходной зоной и двумя полосами, а вместо устаревшей балочной двухпролетной конструкции установили П-образную раму с фундаментом из монолитного железобетона на свайном основании. Это во много повысило прочность сооружения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Это небольшой мост, но он решает важную задачу — дает возможность жителям близлежащих кварталов напрямую выезжать на Московское шоссе, — отметил губернатор Александр Беглов.
После масштабного восстановления переправа расширилась до 12 метров. Ширина тротуара составила 2,25 метра. На проезжей части уложили гидроизоляцию и несколько слоев асфальтобетона.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что между Новосаратовкой и Рыбацким хотят построить пассажирскую канатную дорогу. Насколько это реально и какие преимущества есть у проекта, ответили в Комитете по транспорту.