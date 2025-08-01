В Большой Алуште ввели график подачи воды

Отмечается, что ограничения коснутся жителей поселка городского типа Партенит, сел Малый Маяк, Бондаренково, а также поселков Чайка и Утес. Вода будет подаваться дважды в день — с 6 до 10 утра и с 18:00 до 22:00.
«В связи с сезонным дефицитом дебита каптажей, с 1 августа 2025 года подача воды будет осуществляться по утвержденному графику. Рекомендуем абонентам в часы гарантированной подачи воды осуществить запас воды», — говорится в сообщении.
В пресс-службе предприятия добавили, что в случае увеличения полезной водоотдачи источников водоснабжения время подачи воды будет увеличено без дополнительного согласования.
18 июля в селе Малореченское под Алуштой на Южном берегу Крыма был введен график подачи воды в связи с сезонным дефицитом водоснабжения в регионе.
В апреле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году. Работы займут около полутора лет.