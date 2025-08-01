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В Большой Алуште ввели график подачи воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. В Большой Алуште с 1 августа вводятся графики подачи воды жителям пяти прибрежных поселков. Об этом сообщили в «Воде Крыма».

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что ограничения коснутся жителей поселка городского типа Партенит, сел Малый Маяк, Бондаренково, а также поселков Чайка и Утес. Вода будет подаваться дважды в день — с 6 до 10 утра и с 18:00 до 22:00.

«В связи с сезонным дефицитом дебита каптажей, с 1 августа 2025 года подача воды будет осуществляться по утвержденному графику. Рекомендуем абонентам в часы гарантированной подачи воды осуществить запас воды», — говорится в сообщении.

В пресс-службе предприятия добавили, что в случае увеличения полезной водоотдачи источников водоснабжения время подачи воды будет увеличено без дополнительного согласования.

18 июля в селе Малореченское под Алуштой на Южном берегу Крыма был введен график подачи воды в связи с сезонным дефицитом водоснабжения в регионе.

В апреле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году. Работы займут около полутора лет.

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