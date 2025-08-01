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Под Уфой застроят 48 га земли

Мэрия Уфы отдаст для комплексного развития 48 га земель вблизи Зинино и Жилино.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы утвердила планы по развитию свободных земель возле деревень Зинино и Жилино. Соответствующий документ подписал мэр Ратмир Мавлиев.

Участок площадью 48 гектаров расположен в районе улицы Александра Книсса, федеральной трассы М-5 «Урал», Пригородной улицы и железнодорожных путей. Точные границы территории в открытых источниках не опубликованы.

На реализацию проекта отводится десятилетний срок с момента подписания договора с застройщиком. Инвестора выберут по конкурсу. Планируется, что за этот срок здесь возведут до 30 тысяч квадратных метров жилья с сопутствующей инфраструктурой.

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