Ученые Германии создали энергоемкое вещество для ракет будущего

«Может быть, мы сможем создать ракету, которая будет работать на азоте, и выбрасывать только воздух. В отличие от ракет Илона Маска, работающих на смеси метана и кислорода, выделяющих много co2 и создающих экологическую нагрузку», — отметил Шрайнер.