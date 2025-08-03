Ученые Германии создали энергоемкое вещество для ракет будущего

Профессору органической химии Университета Гиссена Петеру Шрайнеру с командой впервые удалось получить молекулу из шести атомов азота, также известную как гексаазот или n6. Это самое богатое энергией вещество, которое когда-либо создавалось, эта молекула, возможно, станет основой для нового, экологически чистого ракетного топлива, сообщил профессор в интервью немецкому телеканалу n-tv.
Тонкая пленка в чистом виде была образована в лаборатории при очень низкой температуре — минус 196 градусов.
«Может быть, мы сможем создать ракету, которая будет работать на азоте, и выбрасывать только воздух. В отличие от ракет Илона Маска, работающих на смеси метана и кислорода, выделяющих много co2 и создающих экологическую нагрузку», — отметил Шрайнер.
Он также добавил, что в лаборатории запрещено инициировать взрыв N6. Но группа ученых под его руководством недавно начала сотрудничество с лабораторией в Дрездене, где создают ракетное топливо.