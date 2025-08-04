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Кондиционер и жара: профессор объяснила, как перепады температур влияют на сосуды

Профессор Баранова: Контраст от жары в холод помогает сосудам закаляться.

Источник: Комсомольская правда

Жаркое лето и постоянное использование кондиционеров — неотъемлемая часть повседневной жизни. Однако резкие перепады температур могут оказывать значительное влияние на наше здоровье. Доктор биологических наук, профессор, специалист по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека Анча Баранова рассказала KP.RU, как переходы от жары в прохладу могут влиять на сосудистую систему.

— Наши сосуды при перепадах температур, особенно из жары в холод, отлично закаляются. Выгода закаливания в том, что вы устраиваете себе контролируемое экстремальное воздействие. Организм тренируется, привыкает, — отметила эксперт.

По словам биолога, в дальнейшем организм становится более устойчивым к различным стрессам, будь то физические, химические или даже эмоциональные. Тем не менее, закаливание подходит не всем.

— Все зависит от состояния здоровья конкретного человека. Если оно уже подорвано — у пожилых, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то закаливание может обернуться скорее ударом, чем тренировкой, — подчеркнула специалист.

Главное — слушать свое тело и не забывать о своем здоровье. Перепады температур могут быть как полезными, так и вредными в зависимости от состояния организма.