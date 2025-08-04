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Экспедиция за лисичками: ученые отправились в Беловежскую пущу

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Белорусские микологи проводят научный мониторинг шляпочных грибов в Беловежской пуще, речь в первую очередь идет о лисичках, сообщили Sputnik в лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Закончился период засухи, и в лесах массово появились лисички, наши микологи отправились в научную экспедицию в Беловежскую пущу для мониторинга шляпочных грибов.

рассказали в лаборатории

Ученые, которые приехали в научную экспедицию в Беловежскую пущу, изучают особенности биоразнообразия съедобных шляпочных грибов в этом сезоне.

Лисички, боровики, другие грибы, в том числе и краснокнижные. Микологи отберут образцы грибов, которые потом опишут и поместят в гербарий.

рассказали в лаборатории

В лаборатории есть гербарий шляпочных съедобных грибов, где сохранились экспонаты за несколько предыдущих десятилетий.

Боровики, лисички и опята

В мире известно около пяти тысяч видов шляпочных съедобных и несъедобных грибов, из них примерно одна тысяча встречается в Беларуси.

Но только около 200 видов грибов, произрастающих в белорусских лесах, являются съедобными. Самыми ценными по своим вкусовым качествам являются белый гриб, рыжик, подосиновик, подберезовик, лисичка, опенок осенний.

У каждого бывалого грибника есть «свои места», но не для кого не является секретом, что за боровиками надо ехать в Борисовский, Воложинский, Логойский и Смолевичский районы, а за лисичками — в окрестности Борисова, Березино, Любани и Воложина.

В Беларусь встречаются и самые ценные грибы — трюфели. Как минимум есть два вида: черный трюфель и трюфель-олень. Деликатесные дорогостоящие грибы произрастают в Беларуси в нескольких местах, но сбор их запрещен.