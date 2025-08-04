Экспедиция за лисичками: ученые отправились в Беловежскую пущу

Закончился период засухи, и в лесах массово появились лисички, наши микологи отправились в научную экспедицию в Беловежскую пущу для мониторинга шляпочных грибов.
Ученые, которые приехали в научную экспедицию в Беловежскую пущу, изучают особенности биоразнообразия съедобных шляпочных грибов в этом сезоне.
Лисички, боровики, другие грибы, в том числе и краснокнижные. Микологи отберут образцы грибов, которые потом опишут и поместят в гербарий.
В лаборатории есть гербарий шляпочных съедобных грибов, где сохранились экспонаты за несколько предыдущих десятилетий.
Боровики, лисички и опята
В мире известно около пяти тысяч видов шляпочных съедобных и несъедобных грибов, из них примерно одна тысяча встречается в Беларуси.
Но только около 200 видов грибов, произрастающих в белорусских лесах, являются съедобными. Самыми ценными по своим вкусовым качествам являются белый гриб, рыжик, подосиновик, подберезовик, лисичка, опенок осенний.
У каждого бывалого грибника есть «свои места», но не для кого не является секретом, что за боровиками надо ехать в Борисовский, Воложинский, Логойский и Смолевичский районы, а за лисичками — в окрестности Борисова, Березино, Любани и Воложина.
В Беларусь встречаются и самые ценные грибы — трюфели. Как минимум есть два вида: черный трюфель и трюфель-олень. Деликатесные дорогостоящие грибы произрастают в Беларуси в нескольких местах, но сбор их запрещен.