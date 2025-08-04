Сомнолог Гаврилова: телефон перед сном мешает качественному отдыху

Она пояснила, что в такие моменты мозг вынужден принимать решения и обрабатывать поступающую информацию, что вызывает эмоциональный отклик. Даже если контент позитивный, это всё равно создаёт эмоциональную активность, в то время как перед сном человеку необходим спокойный и нейтральный фон.