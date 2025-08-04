Сомнолог Гаврилова: телефон перед сном мешает качественному отдыху

Использование телефона перед сном негативно влияет на состояние нервной системы и мешает полноценному отдыху. Об этом в беседе с НСН рассказала врач отделения медицины сна, член Ассоциации сомнологов Алёна Гаврилова.
По её словам, хотя прямых научных доказательств влияния мобильной связи на сон нет, уже само наличие телефона под подушкой вызывает настороженность. Однако куда более значимым фактором является привычка пользоваться устройством перед отходом ко сну.
Гаврилова отметила, что светящийся экран снижает уровень мелатонина — гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования. Кроме того, просмотр коротких видеороликов, чтение новостей и переходы по ссылкам нагружают мозг информацией.
Она пояснила, что в такие моменты мозг вынужден принимать решения и обрабатывать поступающую информацию, что вызывает эмоциональный отклик. Даже если контент позитивный, это всё равно создаёт эмоциональную активность, в то время как перед сном человеку необходим спокойный и нейтральный фон.
Врач порекомендовала откладывать смартфон за 1−2 часа до сна, чтобы нервная система успела перейти в режим покоя и организм мог полноценно подготовиться к ночному восстановлению.
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