Массаж всех органов: почему ходить босиком полезно для здоровья

Ходьба босиком очень полезна — причем не только для физического здоровья, но и для эмоционального состояния. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач функциональной диагностики, терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По словам эксперта, хождение босиком очень полезно, особенно для детей и подростков.
— Особенно полезно ходить босиком детям начиная с трехлетнего возраста и до 18 лет, потому что в этот период происходит формирование костного скелета. Взрослым людям и даже пожилым это не менее полезно, — считает он.
Специалист объяснил, что когда нога находится без носков и обуви и соприкасается с поверхностью, то происходит стимуляция кожи стопы, что крайне полезно для всего организма.
— На стопе есть рефлекторные зоны, которые передают информацию во внутренние органы. Это своего рода массаж. Наиболее полезно ходить босиком по траве или шерстяным коврам. Эти натуральные поверхности хорошо влияют на кожу стопы, не наносят ей вред, — сказал Кондрахин.
Терапевт добавил, что хождение босиком по гальке и песку на море также очень полезно для здоровья — как физического, так и психического.
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— Многим людям очень неудобно ходить голыми ногами по морской гальке. Это может быть своеобразным индикатором, что у человека есть изменения в стопе и прогрессирует плоскостопие. Но именно хождение по гальке позволяет разгрузить стопу и немного потренировать ее. А хождение босыми ногами по песку положительно влияет на психоэмоциональное состояние человека, дарит ему положительные эмоции и улучшает настроение. Поэтому хождение босиком полезно не только для физического, но и для психического здоровья и релаксации, — говорит он.
Помимо этого, собеседник «ВМ» отметил, что для здоровья полезно ходить по:
специальным коврикам с валиками;аппликатору Кузнецова;доскам с гвоздями для йоги.
— Очень полезно ходить в бане по можжевеловым, еловым, липовым и березовым веникам. Это тоже работает как массаж для стоп и внутренних органов, положительно влияет на здоровье всего организма, — заверил Кондрахин.
Кому противопоказано хождение босиком.
Как рассказал врач, такая нагрузка противопоказана людям с плоскостопием второй и третьей степени.
— Люди с этим диагнозом должны ходить только в специализированной обуви с ортопедическими стельками. Также хождение босиком противопоказано при травмах ног, переломах, хирургических операциях и врожденных дефектах. В данном случае человек может только постоять разутым, например на траве, — заключил специалист.
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