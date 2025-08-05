Массаж всех органов: почему ходить босиком полезно для здоровья

— Многим людям очень неудобно ходить голыми ногами по морской гальке. Это может быть своеобразным индикатором, что у человека есть изменения в стопе и прогрессирует плоскостопие. Но именно хождение по гальке позволяет разгрузить стопу и немного потренировать ее. А хождение босыми ногами по песку положительно влияет на психоэмоциональное состояние человека, дарит ему положительные эмоции и улучшает настроение. Поэтому хождение босиком полезно не только для физического, но и для психического здоровья и релаксации, — говорит он.