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Девять машин по сниженной цене выставили на продажу власти Ростовской области

На Дону выставили на торги правительственный автопарк.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области выставили на продажу девять легковых автомобилей Lada 211440. Транспорт собираются реализовать по сниженным ценам, эту информацию указали на сайте донского правительства.

На продажу выставлены хетчбеки 2011 года выпуска с пробегом от 286,2 до 356 тысяч километров. Стартовая цена на машины варьируется от 122,5 до 126,4 тысячи рублей с учетом НДС. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 10% от начальной стоимости лота.

Прием заявок на аукцион уже начался и продлится до 1 сентября. Сами торги запланированы на 4 сентября 2025 года. Организаторы оставляют за собой право отменить аукцион, но не позднее 26 августа.

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