Девять машин по сниженной цене выставили на продажу власти Ростовской области

На продажу выставлены хетчбеки 2011 года выпуска с пробегом от 286,2 до 356 тысяч километров. Стартовая цена на машины варьируется от 122,5 до 126,4 тысячи рублей с учетом НДС. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 10% от начальной стоимости лота.