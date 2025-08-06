Приморские врачи провели уникальную операцию

«Я не помню момент аварии, очнулась уже в больнице Лесозаводска. Челюстно-лицевые хирурги Владивостока — настоящие волшебники. Ещё недавно я была на грани смерти, а спустя несколько дней после операции смогла говорить и есть самостоятельно. Это невероятное чудо!» — говорит она.