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Приморские врачи провели уникальную операцию

Врачи Краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке в очередной раз доказали, что их профессионализм способен творить чудеса.

Источник: Соцсети

Челюстно-лицевые хирурги вернули не только внешний облик, но и жизненно важные функции двум молодым людям, серьёзно пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

Ювелирная работа.

Авария, которая могла закончиться трагедией, произошла в Лесозаводске. 24-летний водитель Toyota Camry, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в металлический забор. Последствия оказались ужасающими: металлическая конструкция буквально пронзила шею и лицо 20-летней пассажирки, а сам виновник аварии получил тяжёлые травмы нижней части лица, включая отрыв губы и множественные переломы челюсти.

Пострадавших срочно доставили в Лесозаводскую больницу. После стабилизации состояния пациентов перевезли во Владивосток, в отделение челюстно-лицевой хирургии «Больницы рыбаков».

Состояние девушки было критическим: повреждения затронули подбородочную, подчелюстную и околоушно-жевательную области, верхнюю и среднюю части шеи, а также боковую стенку глотки и гортани. Перелом нижней челюсти дополнял тяжёлую картину. Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Романчук рассказал, как его команда справилась с задачей.

«Мы аккуратно восстановили нижнюю челюсть, используя титановые пластины для остеосинтеза, и зафиксировали подъязычную кость в правильном положении. Работать пришлось в условиях сильного воспаления, что усложняло задачу. Основной приоритет был — сохранить функции речи и глотания», — говорит он.

Операция прошла успешно. Главный оториноларинголог Приморья Евгений Гилифанов и лор-врач ВКБ № 1 Борис Лепейко подтвердили, что речевые и глотательные функции девушки удалось сохранить. Это стало настоящим триумфом медицинского мастерства.

Второй пациент, виновник аварии, поступил в отделение через сутки. Его травмы включали многооскольчатый перелом нижней челюсти со смещением, травматический остеомиелит, смещение зубов и обширные раны лица и шеи. Хирурги удалили инфицированные костные фрагменты, пришили язык и восстановили челюсть с помощью титановой пластины, способной не только фиксировать, но и нести функциональную нагрузку.

«Я повидал многое за годы работы, но эти пациенты удивили даже меня. Их выживание — настоящее чудо. Без оперативной помощи коллег из Лесозаводска и нашей работы летальный исход был бы неизбежен», — отметил Алексей Романчук.

Путь к выздоровлению.

Девушка продолжает лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии. Ей регулярно делают перевязки, и она не устаёт благодарить врачей, которых называет своими «ангелами-спасителями».

«Я не помню момент аварии, очнулась уже в больнице Лесозаводска. Челюстно-лицевые хирурги Владивостока — настоящие волшебники. Ещё недавно я была на грани смерти, а спустя несколько дней после операции смогла говорить и есть самостоятельно. Это невероятное чудо!» — говорит она.

Молодого человека выписали в начале недели, но впереди его ждёт длительная реабилитация. Девушка же готовится вернуться домой в ближайшие дни. Уже в сентябре студентка планирует вернуться к учёбе, оставив позади этот страшный эпизод своей жизни.

Челюстно-лицевые хирурги Краевой клинической больницы № 2 вновь подтвердили свой высочайший профессионализм, подарив двум молодым людям шанс на полноценную жизнь. Их работа — это не только спасение, но и настоящее искусство.