Врач объяснил, почему ребенка нельзя успокаивать конфетой после травмы

Если ребенок получил травмы дома или на детской площадке, родителям не следует успокаивать его конфетой или другими сладостями. Об этом сообщает «РИАМО» со ссылкой на травматолога-ортопеда Александра Григорьева.
— После травмы не рекомендуется кормить ребенка и успокаивать его конфетой или чем-то еще. Нередко, чтобы зашить рану, требуется наркоз, а для этого необходима голодная пауза в течение пяти часов, — пояснил доктор.
Медик уточнил, что летом число детского травматизма возрастает. В легких случаях достаточно обратиться в ближайший травмпункт, в средних и тяжелых следует вызывать скорую помощь.
Ранее 360.ru предупредил, что детские травмы могут иметь серьезные последствия в будущем, поэтому важно соблюдать правила безопасности и использовать защитные средства.
По данным телеканала «Царьград», летом в России 42% детских несчастных случаев происходит с мальчиками в возрасте 8−12 лет. Популярные происшествия — травмы от спорта.