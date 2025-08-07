Опасный вирус передается через укусы инфицированных комаров: кого стоит опасаться в КНР на этот раз

Правительство Китая ввело по территории всего государства профилактические меры эпохи COVID-19 и все из-за распространяющегося вируса чикунгунья. Об этом сообщает британская газета Daily Mail (DM). В материале подчеркивается, что в южном китайском городе Фошань уже зарегистрировано более семи тысяч случаев. А вот общее число заболевших по всей стране превышает 10 тысяч.
Известно, что вирус чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров, однако воздушно-капельным путем человек от человека заразиться никак не может. Уже установлено, пишут авторы статьи, что данная инфекция вызывает лихорадку, боли в суставах, а в тяжелых случаях и вовсе опасные для жизни осложнения, которые затрагивают сердце и мозг.
Как пишет DM, китайские государственные служащие проводят дезинфекцию на городских улицах, в жилых районах, а также на строительных площадках. В общем во всех местах, где люди потенциально могут контактировать с переносящими вирус комарами.
Сотрудники местных офисов также дезинфицируют входы зданий, что напоминает всем о тактике, применявшейся КНР для борьбы с пандемией COVID-19 в 2020 году. Кроме того, правительство Китая обязало приезжих из Фошаня проходить 14-дневный домашний карантин и внимательно следить за самочувствием.
Согласно данным европейского центра профилактики и контроля заболеваний, глобальный всплеск заболеваемости чикунгунья пришелся на начало 2025 года. К тому же, крупные вспышки этого вируса уже зарегистрированы на островах и в Индийском океане: Реюньон, Майотта и Маврикий.
По информации на 4 августа 2025 года в 16 странах выявлено около 240 тысяч случаев заболевания чикунгунья и, к сожалению, 90 летальных исходов.
