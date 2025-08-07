Опасный вирус передается через укусы инфицированных комаров: кого стоит опасаться в КНР на этот раз

Как KP.RU писал ранее, ученые открыли необычный вирус, который атакует морской планктон. Его отросток достигает 2,3 микрометра, что делает его самым длинным среди известных вирусов. Это почти в 19 раз длиннее, чем у печально известного коронавируса. Вирус не только выделяется формой, но и содержит гены, связанные с фотосинтезом, обменом веществ и движением ионов.