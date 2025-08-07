Впервые в истории вузы Петербурга приняли более 1 миллиона заявлений

Высшие учебные заведения Северной столицы в 2025 году впервые в истории приняли больше 1 миллиона абитуриентов, а если точнее — 1 000 048. Уточняется, что показатель превысил прошлогодний поток на 17%.
В 2024 году всего было подано 855 тысяч заявлений. Отмечается, что заметно вырос и интерес к бюджетным местам.
Для сравнения, в 2025 году на них подали 673 тысячи заявлений против 611 тысяч за год до этого. Кроме того, в городе завершен прием по специальным квотам: 2400 человек зачислены по квоте для участников СВО, 2100 — как победители и призеры олимпиад. Об этом сообщили «Ведомости Северо-Запад».