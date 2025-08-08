Исследователи назвали продукт, увеличивающий риск развития диабета

Картофель фри в рационе значительно увеличивает риск развития диабета второго типа. Об этом сказано в исследовании ученых из Кембриджского, Гарвардского, Кувейтского и Нью-Йоркского университетов, научная статья опубликована в издании The BMJ.
— Употребление пяти и более порций картофеля фри каждую неделю увеличивает риск возникновения сахарного диабета на 27 процентов, — сказано в тексте исследования.
Ученые установили, что замена любого вида картофеля, а в особенности картофеля фри, цельнозерновыми продуктами снижает риск развития сахарного диабета.
Фруктовая диета часто воспринимается как быстрый способ похудеть или «очистить» организм. Обычно используют один продукт — арбуз, дыню, цитрусовые, иногда тыкву или кабачок. Такие диеты кажутся натуральными и простыми, но это не всегда безопасно, предупредила врач Вера Сережина.
Плюсы таких диет связаны со свойствами отдельных фруктов: арбуз и дыня обладают мочегонным эффектом, это помогает при отеках в жаркую погоду. Но длительное соблюдение монодиеты вредно, потому что она не обеспечивает организм всеми необходимыми микроэлементами.