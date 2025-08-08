Исследователи назвали продукт, увеличивающий риск развития диабета

Фруктовая диета часто воспринимается как быстрый способ похудеть или «очистить» организм. Обычно используют один продукт — арбуз, дыню, цитрусовые, иногда тыкву или кабачок. Такие диеты кажутся натуральными и простыми, но это не всегда безопасно, предупредила врач Вера Сережина.