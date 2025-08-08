Ричмонд
Добычей «Бонни и Клайда» из отделения почты в Москве стало около 4,8 млн рублей

Добычей «Московских Бонни и Клайда», напавших на отделение почты на улице Медиков, стало около 4,8 млн рублей. Грабителей всё ещё ищут, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Источник: Life.ru

«Угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, они похитили денежные средства, после чего скрылись. Предварительно, похищено порядка 4,8 млн рублей», — рассказали в прокуратуре и уточнили, что сейчас принимаются меры для задержания преступников.

А в Красноярске 54-летний мужчина совершил ограбление продуктового магазина, предварительно отобрав игрушечный пистолет у своих внуков. Также грабителю предпенсионного возраста для его тёмных дел потребовалась детская маска, которая была у детей.