Добычей «Бонни и Клайда» из отделения почты в Москве стало около 4,8 млн рублей

«Угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, они похитили денежные средства, после чего скрылись. Предварительно, похищено порядка 4,8 млн рублей», — рассказали в прокуратуре и уточнили, что сейчас принимаются меры для задержания преступников.
А в Красноярске 54-летний мужчина совершил ограбление продуктового магазина, предварительно отобрав игрушечный пистолет у своих внуков. Также грабителю предпенсионного возраста для его тёмных дел потребовалась детская маска, которая была у детей.