Daily Mail: государство Гренада отказалось присягать королю Карлу III

Государство Гренада официально отказалось присягать на верность британскому королю Карлу III, сообщает Daily Mail.
«Гренада отказалась от присяги на верность королю Карлу III на фоне того, как страны Содружества продолжают рассматривать вопрос лишения британского монарха статуса своего суверена», — следует из текста материала.
Отныне государственные служащие карибского острова, ранее входившего в состав Британской империи, будут давать клятву верности не королевской династии, а собственной стране — Гренаде.
Как пишет издание, после кончины королевы Елизаветы II во многих государствах Содружества усилились настроения за отмену института британской монархии как верховной власти.
