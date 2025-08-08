Ричмонд
Daily Mail: государство Гренада отказалось присягать королю Карлу III

Гренада больше не будет присягать на верность королю Карлу III.

Источник: Комсомольская правда

Государство Гренада официально отказалось присягать на верность британскому королю Карлу III, сообщает Daily Mail.

«Гренада отказалась от присяги на верность королю Карлу III на фоне того, как страны Содружества продолжают рассматривать вопрос лишения британского монарха статуса своего суверена», — следует из текста материала.

Отныне государственные служащие карибского острова, ранее входившего в состав Британской империи, будут давать клятву верности не королевской династии, а собственной стране — Гренаде.

Как пишет издание, после кончины королевы Елизаветы II во многих государствах Содружества усилились настроения за отмену института британской монархии как верховной власти.

Ранее KP.RU сообщал, что король Великобритании обратится к нации с важным заявлением.

