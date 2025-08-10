Ричмонд
10 августа футболисты ФК «Ростов» сразятся с «Пари НН»

Футболисты ФК «Ростов» проведут домашний матч с «Пари НН» в рамках РПЛ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 августа, игроки ФК «Ростов» сразятся на домашнем поле с ФК «Пари НН» (Нижний Новгород). Матч пройдет в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги, начало в 20:30 по московскому времени.

Сейчас команды находятся на 14 и 15 строках турнирной таблицы. ФК «Ростов» и «Пари НН» уступили соперникам в трех прошедших играх.

Всего же с 2020 года в рамках РПЛ команды провели восемь матчей друг против друга. Больше всего побед у ФК «Ростов». Одна встреча завершилась вничью.

