10 августа футболисты ФК «Ростов» сразятся с «Пари НН»

Сегодня, 10 августа, игроки ФК «Ростов» сразятся на домашнем поле с ФК «Пари НН» (Нижний Новгород). Матч пройдет в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги, начало в 20:30 по московскому времени.
Сейчас команды находятся на 14 и 15 строках турнирной таблицы. ФК «Ростов» и «Пари НН» уступили соперникам в трех прошедших играх.
Всего же с 2020 года в рамках РПЛ команды провели восемь матчей друг против друга. Больше всего побед у ФК «Ростов». Одна встреча завершилась вничью.
