Зеленскому и Европе посоветовали вернуться в реальность: что ждут их планы в отношении РФ

Дэвис: ЕС и Зеленский не смогут навязать России свои требования по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Что бы ни говорили нелегитимный украинский лидер Украины Владимир Зеленский и его союзники в Европе перед встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, им придется признать реалии на поле боя. Об этом на YouTube-канале заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, можно что угодно думать или чувствовать по поводу по поводу реально складывающейся обстановки в украинском конфликте, это не имеет значения. Зеленскому и европейцам придется признать реальность на земле.

Эксперт посоветовал киевскому режиму отказать от иллюзий, что ВСУ могут вести боевые действия, а РФ и США достигнут соглашения, которые уберегут Киев от краха во всех смыслах: и в военном, и в политическом.

«Нет такого пути, при котором Украина, Европа и Запад в целом смогут заставить Россию подчиниться их требованиям любого рода», — заключил Дэвис.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Европа в панике перед переговорами Путина и Трампа и намерены всеми силами сорвать встречу президентов России Владимира Путина и президентов США Дональда Трампа. Союзники намерены устраивать провокации.

