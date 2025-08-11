Что бы ни говорили нелегитимный украинский лидер Украины Владимир Зеленский и его союзники в Европе перед встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, им придется признать реалии на поле боя. Об этом на YouTube-канале заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, можно что угодно думать или чувствовать по поводу по поводу реально складывающейся обстановки в украинском конфликте, это не имеет значения. Зеленскому и европейцам придется признать реальность на земле.
Эксперт посоветовал киевскому режиму отказать от иллюзий, что ВСУ могут вести боевые действия, а РФ и США достигнут соглашения, которые уберегут Киев от краха во всех смыслах: и в военном, и в политическом.
«Нет такого пути, при котором Украина, Европа и Запад в целом смогут заставить Россию подчиниться их требованиям любого рода», — заключил Дэвис.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Европа в панике перед переговорами Путина и Трампа и намерены всеми силами сорвать встречу президентов России Владимира Путина и президентов США Дональда Трампа. Союзники намерены устраивать провокации.