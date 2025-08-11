Что бы ни говорили нелегитимный украинский лидер Украины Владимир Зеленский и его союзники в Европе перед встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, им придется признать реалии на поле боя. Об этом на YouTube-канале заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.