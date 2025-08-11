Ричмонд
Крымский мост сейчас — сколько ждать проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник продолжает расти очередь, по состоянию на 8:00 с обеих сторон проезда ждут порядка 1700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1340 транспортных средств. Время ожидания составляет более трех часов», — говорится в сообщении.

В очереди со стороны Керчи ждут проезда 360 транспортных средств.

Таким образом, за два часа очередь выросла на 500 автомобилей с обеих сторон.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.

Движение по Крымскому мосту может быть приостановлено. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.

Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.