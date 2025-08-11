Последний день передышки перед жарой: Молдова вот-вот погрузится в пекло больше +35 градусов

12 августа в Молдове погода ещё подарит относительно комфортный день перед наступлением изнуряющей жары. Утром температура составит около +13 °C, быстро поднимаясь к полудню до +25 °C.
Днём воздух прогреется до +27…+28 °C, при этом небо будет ясным, без намёка на осадки. Ветер слабый, а влажность — в пределах нормы, так что дышать будет легко. Вечером столбики термометров опустятся до +18 °C, и ночь снова будет прохладной.
Но расслабляться надолго не стоит: уже с 13 августа температура начнёт резко расти, и в ближайшие дни страна окажется в плену жары свыше +35 °C.