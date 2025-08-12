Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 12 августа 2025

Погода в Иркутске 12 августа 2025 года обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +19…+21 градуса, температура ночью +8…+10. Ветер северо-западный 5−10 м/с.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром туманы, ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье столбик термометра поднимется до +18…+23, если солнце так и не выглянет, то ожидается +12…+17 градусов. Ночью похолодает до +7…+12, при прояснении до +2. Вот что обещает погода в Иркутске 12 августа 2025.