Левитт: Трамп не хочет проводить красные линии по Киеву в отношениях с РФ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не желает проводить красные линии по урегулированию конфликта на Украине в отношениях с Российской Федерацией, заявила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт.
«Я не хочу с этой трибуны устанавливать красные линии для президента Трампа или же от его имени. Но он на самом деле призвал Украину и РФ напрямую обсудить друг с другом вопросы гуманитарного характера, и мы уже видим прогресс», — сказала она в ходе брифинга.
Пресс-секретарь также отметила, что прямых переговоров между делегациями РФ и Украины в Турции стороны произвели несколько обменов пленными.
Напомним, Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Ранее Трамп заявил, что у него нет намерений пригласить Зеленского на переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Кроме того, по его словам, он попросит Путина завершить украинский конфликт. Трамп также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом РФ.