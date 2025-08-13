Опасный мармелад с красителями нашли в продаже в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Гомельской областной инспекции Госстандарта.
Согласно данным, специалисты ведомства нашли в продаже в Гомельской области жевательный мармелад в обсыпке в форме ягод «Фруктовые фигурки» от бренда «Русский кондитер» (Пенза, Россия). Во время проверки указанной сладости в ее составе обнаружили синтетический краситель понсо 4R (Е124). Его количество в более чем два раза превышало допустимую норму.
Кроме того, также были найдены синтетические красители тартразин (Е102), синий блестящий FCF (Е133). В Госстандарте заявили про изъятие, а также про запрет на ввоз и продажу данного мармелада.
