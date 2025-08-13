Ученый Леб предложил отправить послание из шести слов летящему к Земле НЛО

Напомним, объект 3I/ATLAS был обнаружен в начале июля 2025 года, он несется к Земле с огромной скоростью и по необычной траектории. Большинство ученых предполагают, что это — метеорит, однако Леб считает, что это — инопланетный корабль. Он обратил внимание на необычное отсутствие выбросов газа при пролете метеорита и точную ретроградную траекторию, которая подозрительно согласуется с внутренней частью Солнечной системы.