Ученый Леб предложил отправить послание из шести слов летящему к Земле НЛО

Физик из Гарварда Ави Леб заявил, что к Земле летит не метеорит, а НЛО.

Физик из Гарварда Ави Леб предложил НАСА в качестве меры предосторожности связаться с загадочным межзвездным объектом 3I/ATLAS и направить ему послание из шести слов, пишет Daily Mail.

Уточняется, что исследователь предлагает передать, как он предполагает инопланетянам, сообщение: «Здравствуйте, добро пожаловать в наш район. Мир!».

«Единственный способ добраться до них сейчас — это луч света», — подчеркнул ученый.

Однако он считает, что инопланетный корабль может принять сообщение и за угрозу.

Напомним, объект 3I/ATLAS был обнаружен в начале июля 2025 года, он несется к Земле с огромной скоростью и по необычной траектории. Большинство ученых предполагают, что это — метеорит, однако Леб считает, что это — инопланетный корабль. Он обратил внимание на необычное отсутствие выбросов газа при пролете метеорита и точную ретроградную траекторию, которая подозрительно согласуется с внутренней частью Солнечной системы.

