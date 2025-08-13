Александр Бастрыкин провел оперативное совещание с руководителями следственных подразделений ЮФО

Как сообщил Александр Бастрыкин, за шесть месяцев в округе направлено в суд 4,5 тысячи уголовных дел. При этом раскрыты все убийства и случаи причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего. Глава СК отметил снижение общего числа преступлений на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 22% сократилось количество эпизодов тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.