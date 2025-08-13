Александр Бастрыкин провел оперативное совещание с руководителями следственных подразделений ЮФО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Сочи оперативное совещание с руководителями следственных управлений, дислоцированных в Южном федеральном округе. Об этом сообщили в Следкоме.
Основными темами обсуждения стали состояние преступности в регионах ЮФО, итоги следственной работы за первое полугодие этого года и планирование дальнейшей деятельности.
Как сообщил Александр Бастрыкин, за шесть месяцев в округе направлено в суд 4,5 тысячи уголовных дел. При этом раскрыты все убийства и случаи причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего. Глава СК отметил снижение общего числа преступлений на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 22% сократилось количество эпизодов тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.
Однако, по словам Бастрыкина, в округе кратно возросла активность организованных преступных групп, а также увеличилось число преступлений террористического характера и экстремистской направленности. В этой связи он поручил усилить профилактическую работу, особенно среди молодежи.
По итогам встречи Бастрыкин дал ряд поручений, направленных на повышение качества следствия и оперативность расследования уголовных дел. В завершение мероприятия ряд руководителей региональных управлений были награждены ведомственными наградами, в том числе и руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области Аслан Хуаде.
