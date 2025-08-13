Актер Владимир Пермяков рассказал о встрече с Трампом в 1996 году

— Скорее всего, Трамп вел себя скромно. На том вечере точно не было шероховатостей, все проходило прилично. Для меня он виделся обычным посетителем, таким вот иностранцем в тусовке. Сейчас я бы изучил его, попытался понять, но тогда его в России никто не знал, — рассказал артист в беседе с порталом Aif.ru.