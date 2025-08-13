Ричмонд
Актер Владимир Пермяков рассказал о встрече с Трампом в 1996 году

Российский актер Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова в пиар-роликах финансовой пирамиды МММ, рассказал, что встретил президента США Дональда Трампа в декабре 1996 года. Тогда американец приехал в Москву вместе с представителями компании «U.S. tobacco» и планировал построить в столице «Трамп-тауэр».

Пермяков рассказал, что не помнит обстоятельства и повод мероприятия, поскольку тогда он был знаменит и его приглашали на разные банкеты и вечера.

На фотографии, которая появилась в Сети, бизнесмен держит в руке бокал и тянется к закуске. На заднем фоне идет Пермяков с бутылкой алкоголя в руке.

— Скорее всего, Трамп вел себя скромно. На том вечере точно не было шероховатостей, все проходило прилично. Для меня он виделся обычным посетителем, таким вот иностранцем в тусовке. Сейчас я бы изучил его, попытался понять, но тогда его в России никто не знал, — рассказал артист в беседе с порталом Aif.ru.

10 августа британская актриса Эмма Томпсон рассказала, как однажды она отказала в свидании Дональду Трампу. Она предположила, что предложение бизнесмена было связано с тем, что в тот день суд принял решение о расторжении ее брака с актером Кеннетом Браной.

