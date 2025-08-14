Ричмонд
«Метеор» из Братска теперь ходит только до Балаганска. Рейсы до Иркутска отменены

Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП) сообщило о приостановке рейсов на теплоходе «Метеор» из Братска в Иркутск.

Источник: Соцсети

Теперь он ходит только до Балаганска и обратно. Соответствующая информация размещена на сайте перевозчика, передает информационное агентство «ТК Город».

На сайте перевозчика указано, что изменения вступили в силу с 13 августа. В качестве причины отмены рейсов до областного центра указывается снижение уровня воды.

В этом году «Метеор» из Братска в Иркутск стал курсировать позже обычного. Планировалось, что первый рейс пройдет еще в конце мая. Однако за день до назначенной даты все рейсы ВСРП отменило, сославшись на недостаточность финансирования со стороны региональных властей. Позже перевозчик и правительство региона пришли к соглашению для скорейшего восстановления сообщения между городами. Тогда же выяснилось, что теплоход между Братском и Иркутском не может ходить из-за отсутствия нужного уровня воды в Ангаре — рейс запустили только до Балаганска и обратно.

Добраться до Иркутска по воде стало возможным только с 18 июня.

На сайте ВСРП уточняется, что в случае возобновления водного сообщения с Иркутском об этом будет сообщено дополнительно.