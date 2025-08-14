«Метеор» из Братска теперь ходит только до Балаганска. Рейсы до Иркутска отменены

В этом году «Метеор» из Братска в Иркутск стал курсировать позже обычного. Планировалось, что первый рейс пройдет еще в конце мая. Однако за день до назначенной даты все рейсы ВСРП отменило, сославшись на недостаточность финансирования со стороны региональных властей. Позже перевозчик и правительство региона пришли к соглашению для скорейшего восстановления сообщения между городами. Тогда же выяснилось, что теплоход между Братском и Иркутском не может ходить из-за отсутствия нужного уровня воды в Ангаре — рейс запустили только до Балаганска и обратно.