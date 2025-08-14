Мальчика, в тело которого «вставили» струну, прооперировали в Новосибирске

Напомним, что Вероника Субач привезла своего десятилетнего сына из Казахстана в Новосибирск для проведения операции «фонтен» по поводу врожденного порока сердца, а именно единственного желудочка. В ходе операции, проведенной 27 марта, в бедренную артерию была введена струна, за которой последовал катетер. Однако, как выяснилось позднее, врачи клиники Мешалкина не удалили струну. Это привело к ухудшению состояния мальчика, в частности, к скоплению жидкости в легких. Вероника утверждает, что новосибирские врачи скрывали факт нахождения инородного тела, которое препятствовало нормальному кровотоку и могло вызвать образование тромбов и фиброза.