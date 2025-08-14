Мальчика, в тело которого «вставили» струну, прооперировали в Новосибирске

Весной ребенка уже оперировали, тогда-то врачи и забыли вытащить инородный предмет из тела подростка.
Новосибирские медики успешно провели операцию мальчику, в организме которого ранее была обнаружена забытая струна от катетера. По словам матери ребенка, Вероники Субач, 13 августа инородное тело было благополучно извлечено, и жизни юного пациента больше ничего не угрожает. Эта информация была предоставлена изданию «АиФ-Новосибирск».
Напомним, что Вероника Субач привезла своего десятилетнего сына из Казахстана в Новосибирск для проведения операции «фонтен» по поводу врожденного порока сердца, а именно единственного желудочка. В ходе операции, проведенной 27 марта, в бедренную артерию была введена струна, за которой последовал катетер. Однако, как выяснилось позднее, врачи клиники Мешалкина не удалили струну. Это привело к ухудшению состояния мальчика, в частности, к скоплению жидкости в легких. Вероника утверждает, что новосибирские врачи скрывали факт нахождения инородного тела, которое препятствовало нормальному кровотоку и могло вызвать образование тромбов и фиброза.
Вероника рассказывает, что после обращения к лечащему врачу получила формальный ответ с указанием обратиться на сайт клиники, который, однако, недоступен для граждан Казахстана. После этого связь с клиникой прервалась.
Ситуация разрешилась благодаря помощи врача из Италии, который 13 августа извлек инородный предмет из тела мальчика.
«Операция, длившаяся шесть часов, завершилась успешно. Струна была удалена. Врачи сообщили, что она зацепилась, что потребовало дополнительного разреза. Сейчас сын находится в лежачем положении. Вскоре мы начнем постепенно вставать и ходить. Он жалуется на боль в ногах, но это временно. После пяти дней реабилитации и недельного амбулаторного наблюдения в больнице, мы планируем вернуться домой и к обычной жизни», — поделилась Вероника с журналистом «АиФ-Новосибирск», добавив, что ребенку назначена терапия.