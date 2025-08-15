Россиянам предложили провести эксперимент: заглянуть в телефоны мигрантов

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов предложил россиянам провести социальный эксперимент. А именно — изучить содержимое телефонов мигрантов, которые едут вместе с гражданами РФ на соседних местах в общественном транспорте.
«Те, кто не верит, в качестве социального эксперимента может попробовать посмотреть, что на экране телефона у ваших соседей мигрантов в транспорте», — написал он в социальных сетях.
По словам Кабанова, ему известно, что иностранные граждане чаще всего во время поездки в общественном транспорте смотрят видео расправ над «неверными в Сирии», подпольных боев ММА или же посещают сайты радикальных организаций.
Однако, несмотря на свои же слова, общественник подчеркнул, что подобный социальный эксперимент все же является неприличным.
Как KP.RU писал ранее, в Санкт-Петербурге власти запретили привлекать иностранцев к работе в качестве курьеров. Власти дали представителям бизнеса трехмесячный переходный период для корректировки кадровой политики в соответствии с новыми требованиями.