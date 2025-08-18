До четырех лет колонии получили «земельные аферисты» в Новосибирске

Следствием установлено, что в период с начала 2019 года по начало 2022 года обвиняемые, сговорившись, обманным путем завладели правом собственности на земельные участки, суммарная стоимость которых превысила 10 миллионов рублей. Кроме того, они пытались аналогичным образом получить участок стоимостью более миллиона рублей, однако их преступные планы не осуществились по причинам, от них не зависящим.