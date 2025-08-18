До четырех лет колонии получили «земельные аферисты» в Новосибирске

На протяжении трех лет они приобретали право на земельные участки общей стоимостью свыше 10 млн рублей.
В Новосибирске завершилось рассмотрение уголовного дела, касающегося незаконного присвоения и отмывания земельных наделов. Центральный районный суд Новосибирска огласил вердикт в отношении двух горожан, признав их виновными в мошенничестве, легализации имущества, приобретенного преступным путем, и покушении на мошенничество.
Следствием установлено, что в период с начала 2019 года по начало 2022 года обвиняемые, сговорившись, обманным путем завладели правом собственности на земельные участки, суммарная стоимость которых превысила 10 миллионов рублей. Кроме того, они пытались аналогичным образом получить участок стоимостью более миллиона рублей, однако их преступные планы не осуществились по причинам, от них не зависящим.
Впоследствии осужденные провели ряд финансовых операций и сделок с целью легализации незаконно полученных земель, стремясь придать законный вид владению, использованию и распоряжению этими активами.
Обвиняемые полностью признали свою вину в содеянном.
Суд определил наказание для виновных в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 4 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режима, а также назначил штрафы в размере от 200 до 300 тысяч рублей.