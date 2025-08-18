Психолог прокомментировала новость о роботе, который может выносить ребенка

Елена Лебедева, психолог, ответила на вопрос интернет-редакции «МК» по поводу создания в Китае робота, который может выносить ребенка.
Специалист отметила: «Вопрос про искусственное вынашивание ребенка возникает уже не первый раз и всегда сопровождается как раз тем самым вопросом, а как же связь с матерью? Доказано, что ребенок слышит то, что происходит вокруг. И он практически с момента зачатия слышит биение сердца матери, слышит ее голос. И это основа не только для их взаимосвязи, но и для ощущения понимания и спокойствия уже после рождения. Именно поэтому ребенок хорошо успокаивается на руках у матери. Когда его прижимают к груди, где он слышит то же самое сердце и слышит тот же самый голос».
Елена Лебедева скептически отнеслась к тому, что робот может заменить ребенку мать: «Сказать, что что-то искусственное сможет заменить живую женщину, тем более женщину, которая ждет этого ребенка, для которой этот ребенок желанный, это, мне кажется, пока еще из области фантастики. Либо потенциальным родителям придется достаточно много времени проводить рядом с этой искусственной установкой для того, чтобы разговаривать с ребенком, включать музыку. Ведь сделать биологический мешок, наполнить его необходимыми питательными веществами, это достаточно мало».
Психолог подчеркнула: «Более того, на сегодняшний момент существует отдельный раздел перинатальной психологии, касающийся не только формирования мозга и развития психики в утробный период, но и формирования коллективного бессознательного: вариант закладки привычек, реакций, психотравм и всех остальных нюансов, которыми сопровождается человеческая беременность. Это в искусственном виде создать никак нельзя. Но в конечном счете именно это создает ту самую уникальную человеческую личность».
