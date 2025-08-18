Психолог прокомментировала новость о роботе, который может выносить ребенка

Специалист отметила: «Вопрос про искусственное вынашивание ребенка возникает уже не первый раз и всегда сопровождается как раз тем самым вопросом, а как же связь с матерью? Доказано, что ребенок слышит то, что происходит вокруг. И он практически с момента зачатия слышит биение сердца матери, слышит ее голос. И это основа не только для их взаимосвязи, но и для ощущения понимания и спокойствия уже после рождения. Именно поэтому ребенок хорошо успокаивается на руках у матери. Когда его прижимают к груди, где он слышит то же самое сердце и слышит тот же самый голос».