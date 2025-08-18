В свердловских вузах выросло число студентов-участников спецоперации

Замдиректора по образовательной деятельности УрФУ Елена Авраменко добавила, что вуз стал лидером в стране по числу зачисленных по отдельной квоте. На некоторые направления обучения университет выделил не 10% мест, как это обычно, а 12−15% от общего числа на бакалавриат. По ее словам, в вуз подали более 360 заявлений по отдельной квоте. Из них 15 — сами участники СВО, 264 — дети участников спецоперации, 67 — участники боевых действий на территории других государств.