В свердловских вузах выросло число студентов-участников спецоперации

Об этом сообщили представители ведущих свердловских вузов на пресс-конференции.
Начальник управления сопровождения обучающихся УрГПУ Илья Баев заявил, что в этом году вузы получили возможность перераспределять места между особой и отдельной квотами, за счет этого увеличилось количество поступивших по отдельной квоте, в которую и входят участники СВО, боевых действий и их дети. Директор института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин рассказал, что в 2025 году среди абитуриентов стало больше самих участников спецоперации.
«Видно, что ушли оттуда по ранениям. Их доля среди поступающих растет», — заявил Марамыгин.
Замдиректора по образовательной деятельности УрФУ Елена Авраменко добавила, что вуз стал лидером в стране по числу зачисленных по отдельной квоте. На некоторые направления обучения университет выделил не 10% мест, как это обычно, а 12−15% от общего числа на бакалавриат. По ее словам, в вуз подали более 360 заявлений по отдельной квоте. Из них 15 — сами участники СВО, 264 — дети участников спецоперации, 67 — участники боевых действий на территории других государств.