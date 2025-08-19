Жителей Пермского края предупредили о появлении в воздухе самолётных БПЛА

Жители Пермского края получили предупреждение о появлении в воздухе самолётных БПЛА, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского округа (КМО).
Сообщение о вылете беспилотных летательных аппаратов было опубликовано в сообществе ведомства утром 19 августа. Как рассказывают спасатели, два БПЛА самолётного типа будут проводить работы на территории округа на протяжении нескольких часов. Устройства запустит ООО «Геоскан».
«Будут проводиться плановые работы с использованием двух БПЛА самолетного типа на территории п. Ергач — д. Хмелевка с
В ведомстве также объяснили причину появления летательных аппаратов. Как оказалось, использовать технику планируют для поиска насаждений борщевика в Кунгурском округе. Аналогичные работы проводились в том же регионе накануне. Уточняется, что все разрешения были получены.