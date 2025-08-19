Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Пермского края предупредили о появлении в воздухе самолётных БПЛА

Они ожидаются в Кунгурском округе.

Источник: Аргументы и факты

Жители Пермского края получили предупреждение о появлении в воздухе самолётных БПЛА, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского округа (КМО).

Сообщение о вылете беспилотных летательных аппаратов было опубликовано в сообществе ведомства утром 19 августа. Как рассказывают спасатели, два БПЛА самолётного типа будут проводить работы на территории округа на протяжении нескольких часов. Устройства запустит ООО «Геоскан».

«Будут проводиться плановые работы с использованием двух БПЛА самолетного типа на территории п. Ергач — д. Хмелевка с 09:00—18:00», — рассказывает поисково-спасательная служба КМО.

В ведомстве также объяснили причину появления летательных аппаратов. Как оказалось, использовать технику планируют для поиска насаждений борщевика в Кунгурском округе. Аналогичные работы проводились в том же регионе накануне. Уточняется, что все разрешения были получены.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше