Александру Бастрыкину отчитаются о расследовании дела о незаконной миграции в Екатеринбурге

«В Екатеринбурге мигранты, арендуя одну из квартир в многоквартирном доме, используют её для приготовления пищи, которую реализуют на строительной площадке», — сообщает Следственный комитет.
Жильцы этого дома жалуются на антисанитарию и неприятный запах, который исходит из квартиры мигрантов. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по факту незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).
