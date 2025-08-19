Ричмонд
Александру Бастрыкину отчитаются о расследовании дела о незаконной миграции в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа, ФедералПресс. Глава СУ СК России по Свердловской области Богдан Франишко представит Александру Бастрыкину доклад о ходе расследования уголовного дела об организации незаконной миграции.

Источник: РИА "Новости"

«В Екатеринбурге мигранты, арендуя одну из квартир в многоквартирном доме, используют её для приготовления пищи, которую реализуют на строительной площадке», — сообщает Следственный комитет.

Жильцы этого дома жалуются на антисанитарию и неприятный запах, который исходит из квартиры мигрантов. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по факту незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).

