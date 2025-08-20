На Новосибирск опустился густой туман рано утром

Жители столицы Сибири поспешили запечатлеть увиденное на фото и видео.
Утром на Новосибирск опустился густой туман. Кадры появились в паблике «Новосибирск с огоньком». Город превратился в загадочное, почти мистическое место, где привычные улицы и здания приобрели новые, таинственные очертания. Белая пелена окутала дома, деревья и дороги, создавая атмосферу нереальности и спокойствия.
Некоторые горожане, выйдя на балконы или отправившись на прогулку, были поражены этой природной красотой, которая преобразила привычный городской пейзаж.
Многие с радостью выдохнули: «Хорошо, что не дождь!».
Напомним, что последние несколько дней в Новосибирске дожди и грозы.