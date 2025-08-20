На Новосибирск опустился густой туман рано утром

Утром на Новосибирск опустился густой туман. Кадры появились в паблике «Новосибирск с огоньком». Город превратился в загадочное, почти мистическое место, где привычные улицы и здания приобрели новые, таинственные очертания. Белая пелена окутала дома, деревья и дороги, создавая атмосферу нереальности и спокойствия.