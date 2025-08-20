Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Новосибирск опустился густой туман рано утром

Жители столицы Сибири поспешили запечатлеть увиденное на фото и видео.

Жители столицы Сибири поспешили запечатлеть увиденное на фото и видео.

Утром на Новосибирск опустился густой туман. Кадры появились в паблике «Новосибирск с огоньком». Город превратился в загадочное, почти мистическое место, где привычные улицы и здания приобрели новые, таинственные очертания. Белая пелена окутала дома, деревья и дороги, создавая атмосферу нереальности и спокойствия.

Некоторые горожане, выйдя на балконы или отправившись на прогулку, были поражены этой природной красотой, которая преобразила привычный городской пейзаж.

Многие с радостью выдохнули: «Хорошо, что не дождь!».

Напомним, что последние несколько дней в Новосибирске дожди и грозы.