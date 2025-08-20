Владивостокцы просят мэрию пересмотреть решение о запрете самокатов по ночам

«Начнём с того, что с 22:00 до 7:00 — это самое безопасное время для езды по Владивостоку на самокатах, велосипедах и т. п. В остальное время суток городская транспортная инфраструктура попросту не даст устроить нетравматичный заезд по родному городу. Да, здесь проблема кроется именно в инфраструктуре города, которая у нас оставляет желать лучшего. Откуда вообще появилась информация об опасных 22:00—07:00 для людей на самокатах? Статистика? Мониторинг? Факты из головы? Что из этого? По этой логике давайте запретим пользоваться автомобилями с 07:00 до 21:00, ведь они так часто у нас попадают в ДТП»;