Владивостокцы просят мэрию пересмотреть решение о запрете самокатов по ночам

Многие горожане, пользующиеся услугами аренды самокатов, прибегают к средству индивидуальной мобильности именно по вечерам, когда автобусы уже не ходят. Так как в это время на улицах становится меньше и автомобилей, и пешеходов, использование самокатов поздним вечером как раз более безопасно, чем днём.
Даже по условиям официальных контрактов на пассажирские перевозки по маршрутам общественного транспорта многие автобусы должны сходить с линии как раз к 22 часам, а то и раньше. По будням до 21:20 обслуживается маршрут № 39 (Сафонова — Луговая), до 21:55 — № 39 (Сафонова — железнодорожный вокзал), до 21:17 — № 74 (Баляева — Приморский океанариум), до 21:10 — № 30к (Бухта Тихая — Окатовая), до 19:52 — № 85 (Тухачевского — Университет прокуратуры). Фактически большинство автобусов сходит с маршрутов раньше заявленного времени, и после 21 часа воспользоваться общественным транспортом становится затруднительно.
Для удобства пассажиров общественного транспорта мэрия обещает увеличить протяжённость и количество выделенных для автобусов полос. Однако увеличить количество автобусов и водителей, которые будут по этим полосам перевозить жителей и гостей города, пока не получается. Первоочередная проблема — именно нехватка водителей (ранний сход автобусов с маршрутов, вероятно, тоже связан с этим — шофёры работают без сменщиков, находиться за рулём с 6 до 22 часов, сохраняя бодрость и концентрацию внимания с такими переработками, весьма проблематично).
Перевозчики, в свою очередь, не горят желанием работать по установленным тарифам и требуют их повысить. (Вероятно, сказалось и введение безналичной системы оплаты — по дифференцированному тарифу проезд дешевле оплачивать банковской или транспортной картой: объём наличной выручки, которую можно перераспределить в пользу шофёров, заметно снизился, а официальный доход перевозчиков после оснащения автобусов платёжными терминалами многократно увеличился).
«Основная проблема, которую обозначили люди — не желание ночью на самокатах кататься, а желание добраться домой после 9 вечера. Даже с Семеновской автобусы перестают ходить в 9:30, с Зари после 9 вечера не уедешь — нужно пешком идти до Второй речки. И это я говорю о самых массовых остановках, про всё то, что находится в ответвлениях от центральной магистрали — я молчу. Со временем движения автобусов что-то планируется сделать?».
«Начнём с того, что с 22:00 до 7:00 — это самое безопасное время для езды по Владивостоку на самокатах, велосипедах
«Для нашей безопасности?! Серьезно? А автобусы после восьми вечера тоже для безопасности не ходят?».
«Для людей, которые пользуются самокатами вечером, это отличная замена автобуса, который можно ждать вечность…» — пишут жители города в telegram-чате главы Владивостока.