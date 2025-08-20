В Приморье за кормление бродячих животных ввели штраф

— Запрет на кормление бездомных животных может быть прописан только на бумаге. Если человек кормит животных в запретном месте, то что? Ведь люди обычно просто оставляют миску с едой и уходят. Там же не будет дежурить полицейский или сотрудник администрации, не будет камер.