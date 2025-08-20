В Приморье за кормление бродячих животных ввели штраф

Закон вызвал жесткие споры еще на стадии его разработки в региональном Законодательном собрании. Среди депутатов было немало тех, кто и сам, по их признанию, подкармливает животных и помогает центрам по их содержанию. Многим сразу не понравилось достаточно широкое толкование понятия «бездомное животное».
Неудивительно, что к третьему чтению законопроект стал более понятным и «мягким». Так, из него исчезли все упоминания о бездомных кошках, которых тоже предполагалось запретить кормить. «Кошатники» в крае облегченно выдохнули. А вот бездомным Шариковым не повезло.
Как пояснили «РГ» в региональном департаменте по координации правоохранительной деятельности, за кормление собак в общественных местах нарушителя сначала предупредят о недопустимости подобных действий. А вот уже если зафиксируют повторное нарушение, то такого гражданина ждет штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.
За оставление еды для бездомных собак в общественных местах на первый раз гражданина тоже предупредят, а при повторном правонарушении оштрафуют на сумму от 2 до 4 тысяч рублей. Кроме того, приморцев будут штрафовать за воспрепятствование отлову безнадзорных собак. За это — от 3 до 5 тысяч рублей.
«Собачий» закон власти объяснили борьбой с безнадзорными собаками, которые сбиваются в стаи возле мест их прикормки.
Комментарий
Владимир Бурматов, первый замглавы Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды:
— Запрет на кормление бездомных животных может быть прописан только на бумаге. Если человек кормит животных в запретном месте, то что? Ведь люди обычно просто оставляют миску с едой и уходят. Там же не будет дежурить полицейский или сотрудник администрации, не будет камер.
Причем это далеко не первый случай, когда регионы пытаются вводить подобные меры. Но не знаю ни одного примера, когда они были бы эффективны. Чаще всего эти меры самим регионом и отменялись.
Проблему надо решать в корне. А именно — пресечь появление новых бездомных животных во дворах жилых домов. Для этого надо штрафовать тех, кто их выбрасывает, предварительно введя регистрацию животных. Одновременно нужно отлавливать бездомных животных, помещать в приюты и раздавать желающим. Но решением этой проблемы заниматься сложно, поэтому власти все время пытаются найти простой выход. Но он, увы, не сработает.
Подготовила Елена Мационг