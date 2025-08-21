Поэт Энтин рассказал, как его спасло переливание плазмы крови

Поэт Юрий Энтин, автор стихов более 600 песен, среди которых «Ничего на свете лучше нету», «Чунга-Чанга», «Антошка», «Расскажи, Снегурочка, где была?», «Луч солнца золотого», «Крылатые качели», «Прекрасное далёко», 21 августа отмечает 90-летний юбилей.
Накануне в эксклюзивном интервью aif.ru мэтр рассказал, что последние 40 лет живет в деревне, а несколько лет назад перенес тяжелую форму ковида.
«В 1985 году, в свой 50-й день рождения, я подписал договор о покупке дома в подмосковной деревне. Получается, 40 лет живу здесь, — рассказывает Энтин. — Смотрю в окно — и вижу только лес. Здесь мы пережили времена ковида».
По словам поэта, у него было больше 50% поражения лёгких. «Хорошо, что в больнице попал к знакомому доктору, — продолжает Энтин. — Он меня увидел в плохом состоянии, склонился к лицу и спрашивает: “Вы меня узнаёте?!” А я: “Маску сними!” Доктор рассмеялся».
Мэтр рассказал, что ему сделали переливание плазмы крови, и он «начал выкарабкиваться».
Последние годы Энтин пишет больше пьесы, придумал даже новый жанр — стихотворные сказки с песнями. «Сам снимаюсь в этих фильмах как поэт-рассказчик. Выкладываю их в своих соцсетях. Запустил онлайн-радио, снимаю и выкладываю мультклипы на свои песни», — делится поэт.
«А в сентябре в Питере состоится премьера нашего с Максимом Дунаевским нового большого мюзикла по сказке братьев Гримм. Идей и проектов у меня по-прежнему много, поэтому работаю каждый день», — добавил он.