Квартиры в новостройках Омска оказались дороже новосибирских

Один из сервисов объявлений о недвижимости проанализировал рост цен на новостройки в регионах Сибири, выяснив, где новая недвижимость подорожала сильнее всего. По данным аналитиков Restate, по итогам последнего квартала «квадраты» в новостройках СФО подорожали в среднем подорожали на 4,1%. При этом пока в ряде городов, в том числе в Омске, цены выросли, в Новосибирске и Барнауле они снизились на 7,9% и 4,2% соответственно.
Эксперты ресурса указывают, что в омских новостройках «квадраты» оказались дороже, чем в новосибирских. Так, в Омске стоимость 1 кв. м в последнем квартале подорожала на 3,7% и составила 160 тысяч рублей. В Новосибирске цена снизилась на 7,9%, составив 155,1 тысячи рублей.
На вторичном рынке наблюдается несколько иная ситуация. Здесь метры обойдутся дороже в Новосибирске. В Омске 1 кв. м в старом доме, по версии сервиса, стоит в среднем 113,2 тысячи рублей, в Новосибирске — 134,4 тысячи рублей.
Также оказалось, что в Омске — одна из самых больших в СФО разниц стоимости метров в новостройках и вторичном жилье, она составляет около 46,8 тысячи рублей, или 41,3%. Больше — только в Новокузнецке (63%). В Новосибирске такая разница составляет 20,7 тысячи рублей, или 15,4%.