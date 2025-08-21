Квартиры в новостройках Омска оказались дороже новосибирских

Один из сервисов объявлений о недвижимости проанализировал рост цен на новостройки в регионах Сибири, выяснив, где новая недвижимость подорожала сильнее всего. По данным аналитиков Restate, по итогам последнего квартала «квадраты» в новостройках СФО подорожали в среднем подорожали на 4,1%. При этом пока в ряде городов, в том числе в Омске, цены выросли, в Новосибирске и Барнауле они снизились на 7,9% и 4,2% соответственно.