Градостроительный комплекс покажет столицу будущего на форуме «Москва 2030»

Сегодня в Москве активно внедряются передовые технологии и сервисы, направленные на прогнозирование и предотвращение проблем. Используются современные отделочные материалы и технологическое оборудование. На стадии проектирования новых объектов реализуется принцип цифровизации: для интеграции инженерных систем зданий с существующей инфраструктурой и минимизации коллизий применяются технологии информационного моделирования. Лазерное сканирование также активно используется для создания облака точек, что позволяет наглядно выявлять отклонения и оперативно устранять недочеты. Эти решения, а также будущие разработки будут разбираться на панельной дискуссии «Умный город: цифровая инфраструктура будущего», которая пройдет 21 августа в новом кампусе МГТУ им. Н. Э. Баумана.