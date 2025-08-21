Градостроительный комплекс покажет столицу будущего на форуме «Москва 2030»

Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы разработал обширную просветительскую программу для форума «Территория будущего. Москва 2030», который будет посвящен созданию города будущего.
Как отметила Мария Дерунова, первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса, Москва является одним из самых быстро развивающихся мегаполисов мира. В своей повседневной работе градостроители применяют современные технологии и цифровые сервисы. Часть программы форума будет посвящена вопросам, связанным с тем, как строится город будущего и каким он станет.
Сегодня в Москве активно внедряются передовые технологии и сервисы, направленные на прогнозирование и предотвращение проблем. Используются современные отделочные материалы и технологическое оборудование. На стадии проектирования новых объектов реализуется принцип цифровизации: для интеграции инженерных систем зданий с существующей инфраструктурой и минимизации коллизий применяются технологии информационного моделирования. Лазерное сканирование также активно используется для создания облака точек, что позволяет наглядно выявлять отклонения и оперативно устранять недочеты. Эти решения, а также будущие разработки будут разбираться на панельной дискуссии «Умный город: цифровая инфраструктура будущего», которая пройдет 21 августа в новом кампусе МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Каждую пятницу в мультимедийном павильоне «Искусство строить» в парке искусств «Музеон» проводятся лекции о современных технологиях в урбанистике, инновационных подходах к формированию городской среды и влиянии архитектуры на жизнь людей. Серия лекций «Искусство строить» охватывает историю московской архитектуры и современные тенденции в градостроительстве.
Также на форуме можно будет узнать о строительстве метро в мегаполисах. В Москве работы по строительству метрополитена не прекращаются ни на день. Лекцию «Метро завтра: зачем расширять сеть?» проведет Ярослав Беляев, руководитель департамента стратегии и управления изменениями АО «Мосинжпроект», который расскажет о важности развития сети метрополитена для города. Это мероприятие пройдет 23 августа.
30 августа в новом кампусе МГТУ им. Н. Э. Баумана состоится лекция «Редевелопмент промышленных зон в новом технологическом укладе», посвященная инновационной трансформации промышленных территорий Москвы, которая активно увеличивает свой производственный потенциал.
Форум «Территория будущего. Москва 2030» представит москвичам и гостям столицы ключевые инновации и достижения во всех сферах жизни города. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, каким она станет через несколько лет.