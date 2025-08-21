В столице Урала начались соревнования спецназовцев

На полигоне Центрального военного округа «Свердловский», стартовали традиционные соревнования подразделений специального назначения «Вызов». Это уже пятые по счету состязания. Церемонию открытия провел полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога.
В 2025 году мероприятие побило рекорд по числу задействованных бойцов: в соревнованиях участвуют сразу 38 команд. Особенностью текущего турнира является участие иностранных специалистов — впервые сюда прибыли представители Беларуси, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
Участникам предстоит продемонстрировать свое владение оружием различных типов — пистолета, охотничьего ружья, автомата и снайперской винтовки. Соревнуются бойцы в семи упражнениях, включая штурмы зданий, спасение раненых, проведение захвата, организацию засады. Мероприятие продлится четыре дня.
— Сегодня в России отмечается неофициальный праздник — День офицера. Поздравил бойцов силовых структур, оборонных ведомств и спортивно-стрелковых клубов, — цитирует Артема Жогу пресс-служба уральского полпредства.
По словам полпреда, спецоперация на Украине показала, что такие качества, как мужество, самоотверженность, готовность прийти на помощь товарищу значат намного больше, чем техническая подготовка.