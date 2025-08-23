Врач Чернышова назвала главный предвестник развития диабета

«Сахарный диабет второго типа, как правило, встречается у людей взрослых. Чаще всего он сопровождается так называемым метаболическим синдромом. То есть прежде чем начинается диабет, у человека развивается абдоминальное ожирение, то есть ожирение в области живота. Плюс часто бывает лишний вес, гипертония», — сказала Чернышова.