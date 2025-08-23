Ричмонд
Врач Чернышова назвала главный предвестник развития диабета

Сахарный диабет второго типа в основном встречается у взрослых.

Источник: Аргументы и факты

Ожирение в области живота является главным предвестником развития диабета, заявила aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Сахарный диабет второго типа, как правило, встречается у людей взрослых. Чаще всего он сопровождается так называемым метаболическим синдромом. То есть прежде чем начинается диабет, у человека развивается абдоминальное ожирение, то есть ожирение в области живота. Плюс часто бывает лишний вес, гипертония», — сказала Чернышова.

Ранее СМИ сообщили, что у Филиппа Киркорова якобы диагностировали диабет второго типа. Заболевание у него заподозрили весной, когда после ожогов на концерте с фейерверками у него долго не заживали раны, утверждают Telegram-каналы.

Врач-невролог, гериатр Валерий Новоселов в разговоре с aif.ru назвал сахарный диабет возможной причиной падения Киркорова на концерте в Казани.