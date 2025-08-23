Владислав Овчинский сообщил о строительстве дома по реновации в районе Котловка

В районе Котловка на юго-западе Москвы возводится жилой дом по программе реновации, состоящий из двух секций. Как сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский, современное здание появится на улице Кржижановского, его общая площадь составит свыше 40 тысяч кв.м.
«Новостройка будет состоять из двух секций, включающих 368 квартир. Девять квартир будут адаптированы для маломобильных граждан. В настоящее время завершаются работы по заливке фундаментной плиты», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Овчинский добавил, что в новостройке оборудуют современные лифты, подъезды с навигацией и функциональные зоны: комнаты для консьержей, светлые вестибюли, почтовые зоны, помещения для хранения велосипедов и колясок. Придомовая территория также будет соответствовать современным требованиям — со спортивной и детской площадками и активным озеленением. Неподалёку от жилого комплекса оборудованы остановки общественного транспорта, образовательные и медицинские учреждения, парк и скверы для прогулок. Жители могут пешком дойти до станции метро «Профсоюзная».
Напомним, программа реновации была утверждена в 2017 году. По ней порядка миллиона жителей из 5176 домов получат современное жильё.