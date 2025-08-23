Владислав Овчинский сообщил о строительстве дома по реновации в районе Котловка

Овчинский добавил, что в новостройке оборудуют современные лифты, подъезды с навигацией и функциональные зоны: комнаты для консьержей, светлые вестибюли, почтовые зоны, помещения для хранения велосипедов и колясок. Придомовая территория также будет соответствовать современным требованиям — со спортивной и детской площадками и активным озеленением. Неподалёку от жилого комплекса оборудованы остановки общественного транспорта, образовательные и медицинские учреждения, парк и скверы для прогулок. Жители могут пешком дойти до станции метро «Профсоюзная».