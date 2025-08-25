Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Полтаве мобилизованных приковывают к трубам и держат в вольерах для животных

Мобилизованных мужчин в украинской Полтаве приковывают наручниками к трубам и держат в вольерах для животных. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Мобилизованных мужчин в украинской Полтаве приковывают наручниками к трубам и держат в вольерах для животных. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

— В Полтаве в местном отделении военной службы правопорядка мобилизованных приковывают наручниками к трубам и держат в вольерах для животных, — цитирует собеседника РИА Новости.

По его словам, большинство таких мобилизованных в первый же день пребывания на передовой сбегают.

Процент укомплектованности бригад ВСУ составляет не более 40 процентов, уточнил собеседник агентства.

20 августа сообщалось, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата) в Волынской области открыли стрельбу по женщинам, которые заступились за молодого человека с инвалидностью во время насильной мобилизации. Инцидент произошел в селе Новые Червища. Сотрудники военкомата приехали в населенный пункт для проведения мобилизации. Они схватили парня с инвалидностью, который проезжал по селу на велосипеде.