В Полтаве мобилизованных приковывают к трубам и держат в вольерах для животных

20 августа сообщалось, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата) в Волынской области открыли стрельбу по женщинам, которые заступились за молодого человека с инвалидностью во время насильной мобилизации. Инцидент произошел в селе Новые Червища. Сотрудники военкомата приехали в населенный пункт для проведения мобилизации. Они схватили парня с инвалидностью, который проезжал по селу на велосипеде.