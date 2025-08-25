Мобилизованных мужчин в украинской Полтаве приковывают наручниками к трубам и держат в вольерах для животных. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
— В Полтаве в местном отделении военной службы правопорядка мобилизованных приковывают наручниками к трубам и держат в вольерах для животных, — цитирует собеседника РИА Новости.
По его словам, большинство таких мобилизованных в первый же день пребывания на передовой сбегают.
Процент укомплектованности бригад ВСУ составляет не более 40 процентов, уточнил собеседник агентства.
20 августа сообщалось, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата) в Волынской области открыли стрельбу по женщинам, которые заступились за молодого человека с инвалидностью во время насильной мобилизации. Инцидент произошел в селе Новые Червища. Сотрудники военкомата приехали в населенный пункт для проведения мобилизации. Они схватили парня с инвалидностью, который проезжал по селу на велосипеде.