Семьям с детьми хотят установить ежегодное пособие к 1 сентября

В России мот появиться ежегодное пособие для семей с детьми для сборов школьников к 1 сентября. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, передает РИА Новости.
Законопроект будет представлен на рассмотрение в парламенте на предстоящей неделе.
«Предлагается осуществлять ежегодную выплату перед началом учебного года семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего образования, реализуемым в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Авторы проекта отмечают, что при сборах детей в школы, ссузы или вузы родителям приходится тратить приличную сумму из семейного бюджета. По их оценкам, средний чек для одного школьника составляет порядка 29 тысяч рублей.
В связи с этим предлагается ежегодно выплачивать на каждого ребенка, обучающегося в школе с 6 до 18 лет пособие в размере 28,7 тысячи рублей, студентам — от 14,3 до 21,5 тысячи рублей. Малоимущие семь, в случае принятия законопроекта, будут рассчитывать на 43 тысячи от государства.
