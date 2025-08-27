За деньги да: чиновники заявили, что управляющие компании не обязаны мыть подъезды и лифты. Это делается только за дополнительную оплату

Такой подход вызывает вопросы: если в законодательстве чётко прописано, что уборка подъездов и лифтов — часть минимального перечня услуг, почему на практике за это требуют доплату? Получается, закон у нас можно трактовать в любую сторону — как дышло: куда повернул, туда и вышло. Или закон имеет какое-то другое правоприменение? Тогда пусть министерство все детально объяснит.