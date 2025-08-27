За деньги да: чиновники заявили, что управляющие компании не обязаны мыть подъезды и лифты. Это делается только за дополнительную оплату

На первый взгляд, вопрос кажется простым: такие требования действительно прописаны в перечне минимальных услуг для содержания многоквартирных домов. Согласно документу, уборка подъездов и лифтов должна проводиться минимум раз в неделю, а управляющие компании обязаны оказывать 16 видов услуг за обязательную квартплату, которую ежемесячно вносят жильцы.
Однако далее последовало неожиданное разъяснение от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Чиновники заявили: управляющие компании не обязаны мыть подъезды и лифты — такие услуги оказываются исключительно за дополнительную плату.
По информации министерства, минимальный тариф на обязательные коммунальные платежи (квартплата), разработанный ведомством, покрывает только затраты на эксплуатацию и текущий ремонт дома. В оплату входят работы по поддержанию здания, предотвращению аварий, подготовке инженерных сетей к зиме, дезинфекции и благоустройству территории.
Что делать, если хотите чистый подъезд?
Власти рекомендуют: если жильцы хотят, чтобы уборка проводилась регулярно, им следует обратиться в свою управляющую организацию и вынести этот вопрос на общее собрание собственников. Если 51% поддержит инициативу, услугу могут включить в тариф — но только за дополнительную плату.
Министерство приводит расчёты: месячный доход с четырехэтажного дома на 48 квартир — всего 3−4 млн сумов, и этих средств, по мнению чиновников, недостаточно даже для того, чтобы четыре раза в месяц оплатить труд уборщиков подъездов.
«Ваши желания должны соответствовать финансовым возможностям», — резюмировали в министерстве, призывая жильцов не забывать о реальных расчетах.
Такой подход вызывает вопросы: если в законодательстве чётко прописано, что уборка подъездов и лифтов — часть минимального перечня услуг, почему на практике за это требуют доплату? Получается, закон у нас можно трактовать в любую сторону — как дышло: куда повернул, туда и вышло. Или закон имеет какое-то другое правоприменение? Тогда пусть министерство все детально объяснит.
Сейчас же складывается впечатление, что в вопросах ЖКХ законы — как дышло: куда чиновникам удобно, туда их и трактуют. Жильцам же предлагается либо смириться с грязными подъездами, либо доплачивать за то, что по закону и так должно быть включено в тариф. Очередной парадокс узбекской коммуналки.