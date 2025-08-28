Ричмонд
Работу танцевальных веранд в Петербурге продлили до декабря

Проект является частью инициативы «Серебряный возраст».

В Петербурге городские танцевальные веранды будут работать до декабря. Эту традицию возродили по инициативе губернатора Александра Беглова, пишет телеканал «Санкт-Петербург» 28 августа.

Проект является частью инициативы «Серебряный возраст», которой в городе уделяют особое внимание. Подобные танцевальные площадки были популярны в середине XX века. Сейчас встречи носят не только развлекательный, но и просветительский характер. Участники осваивают вальс, фокстрот и другие стили.

Ранее мы сообщили о том, что держатели карт «Серебряный возраст» оформили более 100 тыс. заявок на получение сертификатов в музеи.

