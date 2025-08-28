Работу танцевальных веранд в Петербурге продлили до декабря

Проект является частью инициативы «Серебряный возраст», которой в городе уделяют особое внимание. Подобные танцевальные площадки были популярны в середине XX века. Сейчас встречи носят не только развлекательный, но и просветительский характер. Участники осваивают вальс, фокстрот и другие стили.