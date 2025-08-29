Стало известно о долгах актера Казакова из «Папиных дочек» на сумму ₽1,8 млн

Актёр Михаил Казаков, получивший известность благодаря роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», имеет задолженность более 1,8 миллиона рублей, включая кредитные обязательства. Об этом сообщают материалы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».
По данным документов, в 2022—2024 годах в отношении Казакова приставами Тверской области было возбуждено десять исполнительных производств. Пять из них связаны с невыплатой кредитов. В трёх случаях дела прекратили из-за невозможности установить местонахождение должника и его финансовые активы. По двум оставшимся актёр задолжал более 1,3 миллиона рублей по кредитным платежам и около 94,8 тысячи рублей исполнительского сбора.
Кроме того, в 2023 году на Казакова было заведено четыре производства по исполнительным листам Заволжского районного суда Твери. Совокупный размер этих долгов превысил 426 тысяч рублей, а сумма исполнительских сборов составила почти 10 тысяч.
Отдельное производство о взыскании судебной госпошлины в отношении актёра было инициировано в июне 2023 года, однако уже в сентябре его прекратили: приставам не удалось обнаружить ни самого должника, ни его активов.
Михаил Казаков родился 28 января 1988 года в Калинине. Первую популярность он обрёл благодаря съёмкам в детском киножурнале «Ералаш», где с 2002 по 2009 год появился в 22 выпусках. Настоящим прорывом для актёра стала роль Ильи Полежайкина в телесериале «Папины дочки», куда его пригласили в 2007 году.
В 2020 году Казаков упал с крыши пятиэтажного дома и получил тяжёлые травмы ног. Артист перенёс несколько операций, долгое время передвигался на костылях и проходил реабилитацию с использованием аппарата Илизарова. Из-за этого он не смог принять участие в съёмках продолжения «Папиных дочек».
