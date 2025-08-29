Стало известно о долгах актера Казакова из «Папиных дочек» на сумму ₽1,8 млн

По данным документов, в 2022—2024 годах в отношении Казакова приставами Тверской области было возбуждено десять исполнительных производств. Пять из них связаны с невыплатой кредитов. В трёх случаях дела прекратили из-за невозможности установить местонахождение должника и его финансовые активы. По двум оставшимся актёр задолжал более 1,3 миллиона рублей по кредитным платежам и около 94,8 тысячи рублей исполнительского сбора.