Председатель Союза художников: при реализации монументальных объектов мы везде привлекаем молодежь

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как молодежи попасть в Белорусский союз художников, рассказал журналистам председатель союза Глеб Отчик, передает корреспондент БЕЛТА.
«За шесть лет мы оказали невероятную поддержку молодежи. У нас тесные связи с Академией искусств, Национальным центром современного творчества, Министерством культуры. Мы провели множество художественных проектов, в том числе пленэры, где участвовали и заслуженные деятели искусств, народные художники, и молодежь. Этот диалог дает хороший результат. Если раньше в Белорусский союз художников вступали три-четыре-шесть человек в год, то сейчас вступает 48», — подчеркнул Глеб Отчик.
Он добавил, что молодежи стараются предоставить все возможные творческие площадки и дают возможность выставляться наравне с мэтрами. В этом году ликвидировали молодежную секцию БСХ. Этим жестом молодым художникам дали больше прав. Теперь в союз можно вступать и в 20, и в 18 лет, если у тебя есть достаточный багаж и правильное образование.
«Когда я был молодым специалистом, мне посчастливилось участвовать в оформлении Дворца Независимости, и эту практику я переложил на нашу молодежь. При реализации всех основных монументальных объектов мы везде привлекаем студентов Академии искусств и молодых художников», — отметил Глеб Отчик.
По его мнению, очень важно, чтобы мэтры общались с молодежью, тогда у нас будут крепкие позиции, которые невозможно будет разрушить. -0-