Врач рассказал, как компрессионная одежда поможет в офисе и самолете

Сидячая работа в офисе или долгие поездки и перелеты могут навредить позвоночнику и вызвать отеки. В таких случаях поможет белье с компрессией, об этом сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-невролог Александр Ткачев.
— Длительное сидение часто вызывает отеки и тяжесть. Компрессионные ткани облегают тело, создавая мягкое давление. Это улучшает циркуляцию крови, ускоряет восстановление мышц и снижает усталость. Для спины компрессия особенно полезна — она помогает стабилизировать корпус и поддерживать мышцы, снимая лишнее напряжение, — рассказал доктор.
Медик добавил, что компрессия пригодится и тем, кто целый день на ногах, и людям с сидячей работой, у которых ослаблены мышцы спины, а также всем, кто занимается бегом, фитнесом или силовыми тренировками.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что использовать компрессионные чулки можно для профилактики отёков, особенно у женщин, пожилых и людей с избыточным весом.
При наличии жалоб на отёки нижних конечностей, усиливающиеся в вечернее время, требуется консультация специалиста. В таком случае надевать компрессионное изделие оптимально утром после пробуждения, передает Life.ru.